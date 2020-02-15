В Facebook Lite появился «темный режим» Dark Mode

15.02.2020, 11:21, Разное

В программу Facebook Lite, предлагающую лишь определенные функции, добавляется «темный режим» Dark Mode. По иронии судьбы пользователи основного приложения до сих пор ждут эту же функцию.

Новый переключатель Dark Mode в Facebook Lite находится в меню «Настройки». Чтобы перейти в «темный режим», необходимо переместить кнопку вправо, и приложение станет черно-серым, что поможет уменьшить напряжение на глаза. Темная тема в Facebook Lite охватывает все разделы приложения, поэтому его вкладки и меню при реализации нового режима потускнеют.

Отчеты по выпуску новинки, как информирует AndroidPolice, поступают с минувшего месяца, но, судя по всему, широкое внедрение только началось, поэтому пользователям Facebook стоит ждать скорого появления Dark Mode на своем смартфоне.