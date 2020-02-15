Пушков ответил Британии о «родителях 1 и 2» и детях без пола

15.02.2020, 11:19, Новости дня

Глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал заявление представителя МИД Британии в ответ на обещание президента Владимира Путина о том, что пока он возглавляет государство, в стране не будет родителя «номер один» и «номер два».

«Не вполне понятен пафос заявления: хотят иметь «родителей 1 и 2» и детей без пола – их дело, мы им ничего не навязываем. Но и чуждых нам понятий не примем», – написал сенатор в Twitter.

Напомним, представитель британского внешнеполитического ведомства заявил, что Лондон «продолжает отстаивать права представителей ЛГБТ по всему миру», и призвал мир «бороться с дискриминацией представителей ЛГБТ и развивать многообразность и толерантность». «Мы гордимся тем, что однополые браки в Великобритании законны и приветствуются», – сказали в МИД Британии.

Пушков добавил также, что «ответ по существу» на тему традиционных ценностей «содержится в юмористической музыкальной пантомиме с участием актера [и действующего президента Украины] Владимира Зеленского «Папа вам – не мама».

«Даже если президент Зеленский во имя «толерантности» так больше не считает (хотя, надеюсь, считает), в этом он был абсолютно прав», – отметил сенатор.

Ранее Путин пообещал, что в РФ при нем не будет понятий «родитель №1 и родитель №2», а будут «папа и мама». Заявление российского лидера встретило поддержку не только внутри страны, но и за рубежом.



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