«Манчестер Сити» обжалует исключение из еврокубков в Спортивном арбитражном суде

15.02.2020, 11:18, Новости дня

Английский «Манчестер Сити» 14 февраля опубликовал на официальном сайте заявление о дисквалификации клуба из еврокубков на два года.

«Манчестер Сити» разочарован, но не удивлен сегодняшним заявлением Арбитражной палаты УЕФА. Клуб всегда чувствовал острую необходимость в поиске независимого органа и процесса для беспристрастного рассмотрения доказательств в поддержку своей позиции», – пишет клуб.

В «Манчестер Сити» заявили, что в декабре 2018 года главный следователь УЕФА еще до начала расследования публично огласил итоги и санкции, которые он намеревался применить к клубу.

«Последовавший за этим ошибочный процесс со стороны УЕФА означал, что не было никаких сомнений в конечном результате. Клуб официально подал жалобу в дисциплинарный орган УЕФА, которая была подтверждена решением Спортивного арбитражного суда (CAS)», – пишет клуб.

В «Манчестер Сити» назвали процесс УЕФА предвзятым.

«Клуб как можно скорее будет добиваться беспристрастного решения и, следовательно, при первой же возможности начнет рассмотрение дела в CAS», – резюмировал английский клуб.

14 февраля Арбитражная палата УЕФА наложила дисциплинарные меры на «Манчестер Сити» из-за нарушения правил финансового fair play и постановила, что клуб должен быть исключен из еврокубков на два года (в сезонах 2020/21 и 2021/22).

В текущем еврокубковом сезоне «Манчестер Сити» играет в Лиге чемпионов, где дошел до 1/8 финала. На этой стадии команда сыграет против испанского клуба «Реал» (Мадрид).

В июле 2016 года в «Манчестер Сити» перешел украинский футболист Александр Зинченко. В текущем сезоне он сыграл в 16 матчах во всех турнирах, в которых забил один гол.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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