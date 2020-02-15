Гончарук: Сумма в платежках за тепло и за газ в январе выросла, но в феврале уменьшится

15.02.2020, 11:18, Новости дня

Размер платежек за отопление в феврале 2020 года уменьшится. Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на канале «Украина» 14 февраля.

«Увеличилась ли платежка за январь по сравнению с декабрем? Это правда. Мы сами подтверждаем, что по сравнению с декабрем-месяцем за январь платежка увеличилась, к сожалению. Это вызвано объективными факторами, например, такими, как цена на газ. Но в феврале, то есть в этом месяце, у людей снова платежка уменьшится. Что, опять же, является следствием ценовых колебаний», – сказал он.

Премьер отметил, что сравнивать необходимо «месяц к месяцу» – январь 2019 года с январем 2020 года.

«Когда мы говорим, что нам этой зимой удалось значительно снизить затраты для людей на тепло и на газ, мы говорим, что по сравнению с прошлой зимой такие расходы значительно меньше. Такие расходы значительно меньше. Это не только потому, что теплая зима. Есть много объективных факторов, которые на это влияют», – заявил он.

Гончарук показал на слайде разницу в стоимости отопления для украинцев в 2019-м и 2020 году.

Фото: kmu.gov.ua.

«Экономия зима к зиме существенная. Но вопрос в другом: этого недостаточно. Чтобы это было системно и украинец не зависел ни от монополиста, ни от олигарха, ни от колебаний цен на рынке, потому что они бывают, нужно инвестировать в термомодернизацию. Нужно каждый дом оборудовать таким образом, чтобы расход топлива был минимальным. Это стратегический путь, который должна избрать наша страна. Потому что у нас больше 180 000 многоквартирных домов, требующих такого оборудования», – добавил премьер.

24 декабря 2019 года Гончарук заявил, что платежка за отопление за декабрь может быть ниже на 30%. Он поручил городским головам и органам местного самоуправления провести соответствующие перерасчеты.

В Кабмине Украины 29 января 2020 года сообщали, что 143 предприятия в 21 области и городе Киеве снизили цифры в декабрьских платежках за тепло. Гончарук заявлял, что снижение – «не одноразовая акция».