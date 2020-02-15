Зариф: Мы были на грани войны с США

15.02.2020, 11:18, Новости дня

В январе Иран и США оказались на грани войны, к этому привела «ошибочная политика» администрации президента Дональда Трампа, основанная «на дезинформации, невежестве и высокомерии». Об этом в интервью американскому телеканалу NBC News в Мюнхене 14 февраля заявил министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф.

По его словам, регион находился «на краю пропасти».

Внешнеполитические ведомства Ирана и США в разгар кризиса обменялись гневными письмами, причем послание госсекретаря Майка Помпео было «менее вежливым» и содержало угрозы, заявил иранский министр. Он предложил журналисту поинтересоваться у Помпео содержанием письма.

Отношения и сейчас остаются крайне напряженными, признал глава иранского МИД. По его мнению, люди, инициировавшие кризис, должны осознать возможные последствия и отступить.

Говоря о ракетной атаке на американские базы в Ираке 8 января, Зариф подчеркнул, что Иран «не собирался никого убивать», а хотел послать сообщение Штатам о готовности нанести ответный удар в случае убийства иранцев.

Операцию, в ходе которой были выпущены «десятки ракет», в Иране назвали «Мученик Сулеймани» – по имени генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Он погиб в ночь на 3 января в результате удара беспилотника США по международному аэропорту Багдада.

Зариф утверждает, что, вопреки мнению американцев, Сулеймани в Ираке пытался удержать местных ополченцев от военных операций и хотел разрядить ситуацию, сложившуюся после декабрьских атак на американское посольство в Багдаде.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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