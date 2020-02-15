Автоновости: Компания Chery адаптировала кроссовер Tiggo 8 для России

15.02.2020, 11:05, Новости дня

Обновленный китайский кроссовер Chery Tiggo 8 получил специальную версию для российского рынка.

Под капотом паркетника установят 2-литровый бензиновый двигатель с мощностью 170 л.с., а также вариатор. С такими параметрами разгон до сотни составляет 10 секунд, а предельная скорость движения равна 200 км в час. Автомобиль будет отличаться своей экономичностью и возможность использования 92-го бензина.

Отличительной чертой российской версии кроссовера Chery Tiggo 8 станет применение светодиодной оптики, а также дополнительных ходовых огней. Также изменения коснутся ряда других деталей кузова. Модель Chery Tiggo 8 имеет дистанционный запуск мотора, цифровую приборную панель, а также продвинутую мультимедийную систему с тачскрином.