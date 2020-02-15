Audi планирует выпустить новый электрический ситикар

15.02.2020, 11:14, Новости дня

Немецкий автогигант Audi приступил к работе по сознанию нового электромобиля.

В частности, инсайдеры указали, что речь идет о компактном автомобиле, который получил платформу MEB Entry. В настоящее время разработчики пока занимаются планированием данного проекта, однако представители марки не отрицают, что компактный электрокар Audi в скором времени могут презентовать публике.

Вышеуказанную платформу анонсировали в минувшем году, указав, что ее будут использовать исключительно в компактных автомобилях. Предполагается, что новый электрокар от компании Audi может быть представлен публике в 2023 году, а его запас хода на электротяге составит около 200 километров. Более точные параметры озвучат в рамках дебюта.



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