«Опять борщи?»: Лолита Милявская пока не намерена выходить замуж

15.02.2020, 11:04, Разное

Певица Лолита Милявская во время общения с представителями «МУЗ-ТВ» пояснила об отсутствии желания выходить замуж в ближайшей перспективе. Не так давно артистка пережила скандал вокруг её расставания с пятым супругом и теперь намерена дать себе время «нагуляться».

«Снова борщи варить и у плиты стоять? Ну нет, оставьте мне время, чтобы нагуляться!» — заявила Лолита.

Певица похвасталась, что 14 февраля она получила подарок от нового возлюбленного — украшенное бриллиантом кольцо. Знаменитость отметила, это не помолвочное изделие. Артистка укорила избранника за неподходящий размер. Лолита ответный подарок не делала. Певица пояснила о самодостаточности нового возлюбленного, поэтому уверена, он будет удовлетворён и одеколоном.