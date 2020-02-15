Месть за селфи с трупами

15.02.2020, 11:02, Разное

Россия платит кровью за участие в схватке ближневосточных держав в Сирии.

В течение последних дней Турция ввела на территорию сирийской провинции Идлиб 12 тысяч военнослужащих. Источник «Новой» в Антакии (Хатай) сообщает, что на территории этого турецкого приграничного города дислоцированы две танковые бригады общей численностью в 200 машин. В 23 часа 12 февраля танки начали пересекать границу с Сирией. Кроме того, там же, в Антакии, в резерве находятся еще 3500 турецких бойцов. Воздушное пространство над Идлибом закрыто Турцией: все, что летает, будет сбито.

Вводя войска на территорию Сирии, Турция остается в рамках международного права. Согласно Аданскому договору между Турцией и Сирией, заключенному в 1998 году, Турция получила право отправлять наземные войска на территорию Сирии в том случае, если та допустит «деятельность, угрожающую безопасности и стабильности Турции».

И вот такой день, по мнению Турции, настал.

Обломки сбитого вертолета, в крушении которого погибли военные асадовской армии. Фото: соцсети

Турки дали сирийцам время до конца месяца, чтобы те отвели свои войска за границы зон деэскалации, в противном случае они разнесут подразделения армии Асада. По величине военного контингента Турция является второй страной в блоке НАТО, невозможно даже сравнивать ее мощь с мощью сирийской армии.

На кого остается рассчитывать армии Асада?

Зоны деэскалации в регионе Идлиб с совместным российским и турецким патрулированием были установлены в ходе переговоров между Россией и Турцией в Сочи в 2017 году. Согласно этим договоренностям, РФ и Турция обеспечивали вокруг Идлиба демилитаризованную зону глубиной 15 — 25 километров, разводя тем самым армию Башара Асада и разномастные оппозиционные группировки, нашедшие укрытие в Идлибе — последнем оплоте сопротивления.

Предполагалось, что РФ выступает гарантом соблюдения этих договоренностей и сирийской стороной. Однако Сирия договоренности многократно нарушала. 3 февраля и 10 февраля на турецких наблюдательных постах сирийцы убили более десяти военнослужащих. На прошлой неделе сирийская армия пересекла границы зоны деэскалации и захватила несколько поселков внутри.

Бойцы режима раскопали массовые захоронения людей, погибших в ходе конфликта, и фотографировались с их останками — эти фотографии и видео взорвали ближневосточные соцсети.

Ситуацию усугубили два факта: данные захоронения находились на территории поселков, прежде занимаемых оппозицией, стало быть, останки принадлежали противникам армии Асада. Более того, эти останки принадлежали суннитам, а люди, надругавшиеся над ними, были шиитами и алавитами. Турки — сунны, как и основное население Идлиба. И надругательство над могилами нанесло страшное оскорбление их религиозным чувствам.

Турция дала понять, что этого прощать не намерена.

Надругательство над могилами противников Асада. Кадр видео

11 февраля, предположительно силами оппозиции, был сбит сирийский военный вертолет, который бомбил пригороды Идлиба. На его борту находились четверо офицеров армии Асада, все они погибли. Нет никаких гарантий, что такое не случится и с российскими воздушными судами, как это уже бывало прежде — в этом же районе, под носом у Турции.

Напомним, что в ноябре 2015 над турецко-сирийской границей был сбит российский истребитель Су-24 М, его атаковал турецкий истребитель F-16. Согласно официальной турецкой позиции, российский истребитель вошел в турецкое воздушное пространство. Это было неправдой: самолет упал на сирийской территории. Оба члена экипажа катапультировались, летчик был застрелен в воздухе бойцами антиправительственной группировки, а штурман спасся, за ним была отправлена миссия, которая и доставила его в Хмеймим.

В феврале 2018 года над Идлибом был сбит еще один российский истребитель, СУ-25. В этот раз его атаковали не турки, а боевики запрещенной в РФ Хайят Тахрир Аш Шам из ПЗРК.

Пилот катапультировался, однако, попав в окружение, совершил самоподрыв.

Современные войны многократно демонстрировали нам: когда над полем боя начинают падать самолеты — это верный признак того, что один из участников конфликта намерен перенастроить баланс в свою пользу. Прежде Турция давала понять России: в Идлибе главный игрок, с которым ей предстоит иметь дело, это не оппозиция, а именно Турция. А теперь Турции совсем не нравятся активные российские авиаудары последних месяцев по провинции Идлиб. Целями этих авиаударов нередко становятся больницы и школы.

Несмотря на то, что Кремль этот факт яростно отрицает, свидетельствами российских бомбардировок переполнены сирийские оппозиционные соцсети, ближневосточные и западные СМИ публикуют данные перехватов радиопереговоров российской базы Хмеймим, соотносят время вылетов бомбардировщиков и нанесения ударов по гражданским объектам.

С другой стороны, источники «Новой» в Идлибе говорят о том, что террористы действительно используют гражданские объекты в качестве укрытия, и тем самым навлекают на эти объекты российскую и сирийскую авиацию. В ходе этой страшной кампании уже погибло несколько сотен мирных жителей.

Однако что по-настоящему раздражает Эрдогана — так это демонстративно наплевательское отношение сирийцев к сочинским договоренностям на высшем политическом уровне.

Это большой вопрос и для России: почему, несмотря на договоренности между Путиным и Эрдоганом, несмотря на колоссальное влияние Путина на Асада, продолжается дестабилизация в провинции Идлиб? Здесь РФ и Турция сталкиваются с другим заметным игроком на сирийском поле, а именно с Ираном.

Сирийская армия в Идлибе представлена следующими подразделениями: военнослужащие 4 корпуса САА, бойцы вооруженной шиитской группировки «Хезболла» из Ливана, Ирака, Сирии, бойцы иранского Корпуса стражей исламской революции, а также прочие шиитские группировки стран ближневосточного региона, подконтрольные Ирану.

Четвертый корпус сирийской армии находится под командованием генерала Махера Асада, родного брата президента Башара Асада. Махер Асад был ближайшим товарищем Касема Сулеймани, недавно убитого американцами главы Аль Кудс, элитного спецназа иранского КСИР.

Выбор союзников в войне — предмет острого конфликта между братьями Башаром и Махером.

Два брата — генерал Махер Асад и президент Сирии Башар Асад. Фото: Reuters

Иран хочет усилить собственное влияние в Сирии и всеми силами вытесняет Россию из Идлиба.

Именно в рамки этого противостояния укладывается недавняя казнь четверых офицеров ЦСН ФСБ: это было не что иное, как послание проиранских сил России.

Для РФ в нынешней ситуации ставки как никогда высоки: весь имидж крупнейшего игрока в ближневосточном регионе стоит под угрозой. И это если не говорить о человеческих потерях.

Вадих Эль-Хайек

специально для «Новой газеты»

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