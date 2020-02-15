Предложения по снижению выплат по ипотеке подготовят к 16 марта

15.02.2020, 11:01, Новости дня

К 16 марта 2020 года правительству должны предоставить предложения по снижению выплат россиян по ипотеке. Соответствующее поручение опубликовано на сайте кабинета министров.

Задачей занимаются первый вице-премьер Андрей Белоусов и вице-премьер Марат Хуснуллин с участием Центрального банка, передает телеканал "Россия 24". В том числе, необходимо создать условия по упрощённому порядку рефинансирования ранее выданных жилищных кредитов. Вице-премьеру Дмитрию Чернышенко поручено обеспечить информирование граждан о льготных программах ипотеки.

Ещё одно поручение касается неэффективно используемых участков земли. Их собираются задействовать для строительства жилья. Поручением займутся Минстрой, Минэкономразвития и Росреестр.



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