Российского биатлониста Устюгова лишили золота Олимпиады в Сочи из-за допинга

15.02.2020, 11:00, Новости дня

Российского биатлониста Евгения Устюгова признали виновным в нарушении допинговых правил и лишили золотой медали Олимпиады-2014 в Сочи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Союзе биатлонистов России. Из-за этого решения РФ теряет первое место в медальном зачете сочинской Олимпиады.

На Олимпиаде в Сочи Устюгов завоевал золотую медаль в эстафете, поэтому медалей также лишатся другие биатлонисты, бывшие с ним в команде.

По словам источника, Устюгова обвинили в употреблении запрещенного вещества (оксандролона). Результаты биатлониста в период с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14 подлежат дисквалификации, спортсмен будет лишен всех медалей, очков и призов.

Ранее Международный союз биатлонистов признал виновной в использовании запрещенной субстанции олимпийскую чемпионку 2010 года по биатлону Светлану Слепцову. Спортсменка дисквалифицирована на два года, ее результаты с 22 марта 2013 года по конец сезона-2013/14 аннулированы.