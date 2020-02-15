Коронавирус не утихает: число жертв новой пневмонии в Китае превысило 1500 человек

15.02.2020, 10:09, Новости дня

Число погибших из-за COVID-19 за сутки увеличилось на 143 человека

От коронавирусной инфекции в Китае, по данным на утро 15 февраля, умерли 1523 человека. За сутки число погибших увеличилось на 143 человека.

Общее число заразившихся в Китае выросло до 66492 человек, в том числе 1923 новых случая заражения 2019-nCoV зафиксированы в провинции Хубэй, где в декабре началась вспышка заболевания пневмонией, вызванной этим коронавирусом.

С 12 февраля власти Китая изменили методику диагностики коронавируса. В число зараженных стали включать уже по данным компьютерной томографии, не дожидаясь результатов других исследований, что привело к резкому скачку статистики по заразившимся.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) допустили заражение коронавирусом двух третей населения Земли.



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