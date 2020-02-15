Бросившего двоих детей в Шереметьево отца арестовали

15.02.2020, 10:29, Новости дня

Против него возбудили уголовное дело по статьям об оставлении в опасности, истязании и краже.

Суд в Хабаровске отправил россиянина Виктора Гаврилова, бросившего двоих сыновей в аэропорту Шереметьево.

По решению суда Гаврилов будет находиться под стражей до 13 апреля. Ранее против него возбудили уголовное дело по статьям об оставлении в опасности, истязании и краже.

В январе мужчина объяснил свой поступок тем, что проявил слабость и испугался, что не справится со своими обязанностями как отец. По словам Гаврилова, он хотел вернуться за детьми, «чтобы никогда больше не расставаться, чтобы дать им ту жизнь, которой никогда не было у него».

Житель Хабаровского края бросил двух сыновей пяти и семи лет в аэропорту 26 января. При них нашли записку, в которой говорилось, что у родителя нет денег на их содержание. У мальчиков при себе были все документы, в том числе школьные дневники. В разговоре с сотрудниками аэропорта они рассказали, что ранее отец их уже оставлял.

Сначала детей пристроили к бабушке, однако позже временная опека закончилась, и их отправили жить к маме.