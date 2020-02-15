Российских детей, которые слушают Nirvana и красят волосы, отнесли к «группе риска»

15.02.2020, 10:58, Новости дня

По словам чиновницы, среди подростков преобладают депрессивные и околосуицидальные настроения.

Уполномоченная по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя рассказала, по каким критериям нужно относить ребенка к «группе риска».

По мнению чиновницы, подростка можно отнести к «группе риска» по следующим признакам:

  • любовь к творчеству музыкантов Velial Squad, «Каспийский груз» и Nirvana;
  • просмотры аниме, «в первую очередь, кровавого и имеющего гомосексуальный подтекст»;
  • геймерство, которое, по мнению чиновницы, «при определенных обстоятельствах» может вызвать рост асоциальных наклонностей;
  • окрашивание волос в «нетрадиционные цвета» — голубой, розовый и фиолетовый.

Также в отчете омбудсмена указано, что девушки из Саратова и крупных городов региона часто подписываются на «маньяческие паблики» об историях убийств. Загородняя считает это «маркером серьезного психологического неблагополучия подростка».

Кроме того, чиновница заявила, что мониторинг соцсетей выявил преобладание среди подростков «депрессивных, депрессивно-околосуицидальных, депрессивно-агрессивных и околокриминальных настроений различного направления».

Как именно чиновница проводила мониторинг соцсетей, не сообщается. Журналистам омбудсмен заявила, что заходит в паблики и включает фильтр по городу проживания и школам.

Ранее стало известно, что в России запретят высаживать детей из общественного транспорта.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.01 / Нурмагомедов-старший оценил последний бой Макгрегора

24.12 / Оператор ГТС Украины получил сертификацию, лицензию и тарифы на транспортировку газа – Коболев

17.12 / Россиянам пообещали снижение цен на жизненно важные лекарства на 15-80%

24.01 / Сноуден отреагировал на желание США заполучить Ассанжа

02.12 / Нидерланды высказали претензии РФ из-за Цемаха

11.02 / Двухлетний ребенок в Башкирии впал в кому, пролежав голым на морозе всю ночь

09.02 / Политика: Норвегия применила против РФ наглую тактику

05.01 / В российскую армию поступят шесть новых Ту-95МС

27.12 / Росстат заявил о том, каким будет население страны через 16 лет

06.01 / Убийство в Каховке. Мать Чебукина рассказала, что ее сын в последнее время ссорился с подозреваемым экс-милиционером

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика