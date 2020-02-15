Российских детей, которые слушают Nirvana и красят волосы, отнесли к «группе риска»

15.02.2020, 10:58, Новости дня

По словам чиновницы, среди подростков преобладают депрессивные и околосуицидальные настроения.

Уполномоченная по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя рассказала, по каким критериям нужно относить ребенка к «группе риска».

По мнению чиновницы, подростка можно отнести к «группе риска» по следующим признакам:

любовь к творчеству музыкантов Velial Squad, «Каспийский груз» и Nirvana;

просмотры аниме, «в первую очередь, кровавого и имеющего гомосексуальный подтекст»;

геймерство, которое, по мнению чиновницы, «при определенных обстоятельствах» может вызвать рост асоциальных наклонностей;

окрашивание волос в «нетрадиционные цвета» — голубой, розовый и фиолетовый.

Также в отчете омбудсмена указано, что девушки из Саратова и крупных городов региона часто подписываются на «маньяческие паблики» об историях убийств. Загородняя считает это «маркером серьезного психологического неблагополучия подростка».

Кроме того, чиновница заявила, что мониторинг соцсетей выявил преобладание среди подростков «депрессивных, депрессивно-околосуицидальных, депрессивно-агрессивных и околокриминальных настроений различного направления».

Как именно чиновница проводила мониторинг соцсетей, не сообщается. Журналистам омбудсмен заявила, что заходит в паблики и включает фильтр по городу проживания и школам.

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