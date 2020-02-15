В Москве китаец отдал 11 миллионов рублей за несуществующие медицинские маски

15.02.2020, 10:58, Новости дня

Гражданин Китая, приехавший в Москву, пожаловался в полицию на мошенников, которые похитили у него 10,8 миллиона рублей под предлогом продажи 650 тысяч медицинских масок, однако так и не выполнили свои обещания.

Гражданин Китая, приехавший в Москву, пожаловался в полицию на мошенников, которые похитили у него 10,8 миллиона рублей под предлогом продажи 650 тысяч медицинских масок. Однако те так и не выполнили свои обещания.

Выяснилось, что житель КНР внес деньги на расчетный счет компании злоумышленников. Мошенники закономерно никаких масок не дали и деньги не возвращать также не стали. В настоящее время проводится проверка инцидента.

По последним данным, число жертв новой пневмонии в Китае превысило 1500 человек.



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