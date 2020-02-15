Россию захотели лишить первого места на Олимпиаде в Сочи

15.02.2020, 9:58, Новости дня

Биатлонист Устюгов рискует потерять золотую медаль.

Российский биатлонист Евгений Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил лишен золотой медали, полученной на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году, сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

Из-за этого решения РФ может потерять первое место в медальном зачете Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Согласно вердикту, результаты Устюгова в период с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14 подлежат дисквалификации. Спортсмен рискует лишиться всех медалей, очков и призов.

После вынесения решения у Устюгова будет 21 день, чтобы оспорить его в Спортивном арбитражном суде (CAS). Если вердикт CAS будет вынесен не в пользу Устюгова, РФ лишится первого места в общекомандном зачете Игр в Сочи после решения Международного олимпийского комитета.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) также признал виновной в использовании запрещенной субстанции олимпийскую чемпионку 2010 года по биатлону Светлану Слепцову. Спортсменка дисквалифицирована на два года, а ее результаты с 22 марта 2013 года по конец сезона-2013/14 аннулированы.

Всего обвинения в нарушении антидопингового регламента в период с 2012 по 2015 год предъявили четырем российским биатлонистам — Евгению Устюгову, Светлане Слепцовой, а также Александру Печенкину и Александру Чернышеву.

В 2018 году в российском биатлоне разразился очередной допинговый скандал. Ранее российские атлеты подали иск на 4,5 миллиона долларов автору доклада о допинге.