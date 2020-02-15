На Украине рассказали о модернизации танков Т-72

15.02.2020, 10:58, Новости дня

Украинские танки Т-72 в ходе модернизации получат динамическую систему защиты «Нож», прицел 1К13 для стрельбы управляемыми ракетами «Комбат» и навигационную систему СН-3003 «Базальт», сообщил врио директора Киевского бронетанкового ремонтного завода Владимир Синявский.

В интервью АрмiяInform он сообщил, что КБТО осуществляет дооборудование и модернизацию танков Т-72. По его словам, на машинах «устанавливают модернизированные прицелы 1К13 для стрельбы управляемыми ракетами «Комбат» украинского производства, новые приборы ночного видения с электронно-оптическими преобразователями третьего поколения, более мощные двигатели».

«Танки оснащают современными радиостанциями Aselsan или Harris, навигационными системами СН-3003 «Базальт». Также ходовую часть заменяют на более эффективную от Т-80», – рассказал Синявский.

«В войска уже отправлено 25 машин из партии в 31 единицу для нужд армии. (…) В ближайшее время наш модернизированный Т-72 будет проходить очень серьезные испытания», – добавил он, отметив, что вскоре планируется провести стрельбы ракетой «Комбат», которая «поражает цели на расстоянии до 5 тыс. метров». Синявский подчеркнул, что использование ракеты существенно повышает боеспособность машины.

На Украине регулярно звучат заявления об успехах в военных разработках, однако при ближайшем рассмотрении этой техники легко заметить, что особо гордиться Киеву нечем.

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