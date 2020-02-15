В Петербурге школьникам запретили выступать под песню группы Queen из-за пропаганды «гомофобии и гомосексуализма»

15.02.2020, 10:57, Новости дня

В Петербурге ученикам школы №375 запретили выступать 14 февраля под песню группы Queen из-за пропаганды «гомофобии и гомосексуализма». Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на одного из школьников.

«Когда мы уже переоделись и готовы были выступить, к нам подошли учителя английского языка и сказали нам следующее: „Это что за вид, вам нужно в стриптизклуб“, „Наша школа — не будет пропагандировать гомофобию и гомосексуализм“, „Смотрите у него еще и усы“. Видимо уважаемые учителя английского языка нашей школы не понимают значения слов гомофобия и гомосексуализм, которые исключают друг друга», — сказал школьник.

В пресс-службе района утверждают, что не было запрета на выступление из-за пропаганды гомосексуализма, детям просто предложили доработать «сырой номер» и выступить с ним в следующий раз. Сами школьники говорят, что выступить в другой раз им никто не предлагал.

 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.12 / «Укрпошта» обеспечит доставку пенсий и субсидий в 2020 году

29.01 / Сократить аборты: Патриарх Кирилл предложил путь к увеличению рождаемости

06.12 / В Курганской области решили обучить безработных женщин с детьми новым специальностям

06.02 / Коронавирус напугал нефтерынок: техкомитет ОПЕК+ рекомендовал усилить сокращение добычи

14.02 / Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 63,8 тыс. человек

08.01 / В Совфеде заявили об угрозе ядерной войны из-за действий США и Ирана

07.02 / Календарь: 7 февраля — Стартовала Олимпиада, которую нам не простили

16.01 / Трамп объявил о введении обновленного порядка молитв в государственных школах

13.02 / «Ростелеком» получил 100% акций мобильного оператора Tele2

09.01 / Мнения: РФ стала примером для подражания

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика