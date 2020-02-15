Никто из украинцев, остающихся в Ухане, не заболел – студентка Уханьского университета

15.02.2020, 10:54, Новости дня

Все граждане Украины, находящиеся в китайском Ухане, который стал очагом распространения смертельного коронавируса, здоровы. Об этом 15 февраля написала в Facebook Ирина Чуйко, изучающая маркетинг в Уханьском технологическом университете.

«Хотелось бы написать больше хороших новостей, но из хорошего пока только то, что никто из украинцев, остающихся в Ухане, не заболел», – сказано в публикации.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук говорил, что эвакуация граждан Украины из Уханя намечена на 18 января.

«Нам, ожидающим эту эвакуацию, никто официально ничего не сообщал. Ждем-с», – написала Чуйко.

По ее словам, власти Уханя с 10 февраля ужесточили карантинные меры.

«Наше общежитие закрывают, завтра еще можно выйти в магазин за продуктами с двух до четырех, а потом… каждый четверг с двух до четырех. Ну, спасибо, что предупредили. Свежие овощи нам доставляют бесплатно раз в неделю», – сообщила студентка.

Друзья, небольшой апдейт. Хотелось бы написать больше хороших новостей, но из хорошего пока только то, что никто из… Posted by Iryna Chuyko on Reede, 14. veebruar 2020

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По данным на 15 февраля, в Китае от заболевания, вызванного коронавирусом, скончалось 1523 человека. За пределами КНР умерло два человека – в Японии и на Филиппинах.