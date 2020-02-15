Автоновости: Появились снимки нового кроссовера Audi Q5

15.02.2020, 10:32, Новости дня

Немецкий автогигант Audi активно занимается дорожными заездами новой версии кроссовера Audi Q5.

 В Сети распространили шпионские фотографии данного автомобиля, который удалось запечатлеть во время тестов. По кадрам можно заменить, что теперь Q5 имеет более современные бампера, улучшенную светодиодную оптику, а также стильные задние фонари. Также кроссовер получил увеличенный клиренс.

Под капотом паркетника установлен 2-литровый бензиновый двигатель с мощностью 249 л.с. В максимальной комплектации данный автомобиль получит систему полного привода, улучшенный мультимедийный комплекс, а также круиз-контроль и ряд систем безопасности. В скором времени планируется официальная премьера кроссовера Q5.



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