Дизельный хетчбэк Volkswagen Golf GTD дебютирует в Женеве

15.02.2020, 10:52, Новости дня

Обновленный хетчбэк Volkswagen Golf GTD с дизельным двигателем намерены презентовать в рамках автосалона в Женеве.

Дебют «заряженного» автомобиля состоится уже в марте. Известно, что под капотом установлен 2-литровый турбированный агрегат, способный выдать 200 л.с. мощности. В свою очередь, предложенный двигатель является более экологичным, тогда как у него зафиксировано снижение оксидов азота на 80 процентов. Напомним, версия Volkswagen Golf 8 представлена публике в минувшем году и здесь инженеры применили архитектуру MQB.

Покупатели также могут приобрести хетчбэк в пяти гибридных модификациях, отличающихся мощностью и типом питания. Вместе с тем в 2020 году также состоится выход обновленных моделей Golf GTI и R с улучшенными опциями и дизайном.