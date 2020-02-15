В Роспотребнадзоре рассказали о российских тест-системах для выявления коронавируса

15.02.2020, 10:51, Новости дня

Две российские тест-системы против коронавируса эффективны, они контролируют каждого прибывающего из Китая, ни одного больного на территории РФ в данный момент нет, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Попова сообщила, что «ни одного больного коронавирусом нет на территории России», передает РИА «Новости».

В данный момент эффективно работают две тест-системы, сертифицированные в КНР, они «полностью покрывают поток, контролируют каждого прибывающего из Китая».

Ранее сообщалось, что в субботу россияне, находившиеся на борту круизного судна Westerdam, которое не пустили в свои порты несколько стран из-за опасений в связи с коронавирусом, вылетают в Россию через Бангкок.



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