Гетманцев: У меня нет премьерских амбиций

15.02.2020, 10:42, Новости дня

Нардеп от «Слуги народа», глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью изданию «ГОРДОН» сказал, что не намерен претендовать на должность премьера. 

«Нет, у меня нет премьерских амбиций. Это вообще не мое», – сказал он.

Гетманцев: Сохранение курса гривны сейчас не зависит ни от вас, ни от меня, ни от Нацбанка, ни от Минфина. Читайте полную версию интервью

Гетманцев был избран нардепом Верховной Рады IX созыва по списку «Слуги народа» (№20). До этого работал почетным президентом юридической компании Jurimex. Во время предвыборной кампании президента Владимира Зеленского был членом его команды, где отвечал за направление правового регулирования экономики и публичные финансы, Является доктором юридических наук.

Кабмин сейчас возглавляет Алексей Гончарук.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.12 / Пришло время России освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в РФ и Крыму – посол Великобритании в Украине

21.12 / Кадыров вызвал на поединок бойца ММА Александра Емельяненко

19.12 / Определены сроки спуска на воду новейшего тральщика «Яков Баляев»

20.01 / Зеленский примет участие в работе форума в Давосе

10.01 / В британском парламенте одобрили законопроект Джонсона по брекситу

09.01 / Суд прекратил дело против музыканта Вадима Елисеева за песню «Убить президента»

03.01 / В МИД Украины обеспокоены эскалацией ситуации на Ближнем Востоке

27.01 / Кремль рассказал о мерах по предотвращению распространения коронавируса

12.01 / Россиянам дали советы по профилактике болезни Альцгеймера

27.12 / Пожилая японка возмутилась приветствием жителей Курил

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика