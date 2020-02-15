В МИДе Мексики опровергли планы закупки военных вертолетов у России

15.02.2020, 10:30, Новости дня

Источники в МИДе Мексики опровергли планы приобретения этой страной партии военных вертолетов у России. Об этом пишет мексиканская газета El Universal.

Об этих планах Мехико сообщил на днях глава МИД РФ Сергей Лавров: по его словам, мексиканская сторона рассматривает конкретные предложения российского "Рособоронэкспорта", ведутся соответствующие переговоры. Заместитель помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Хьюго Родригес после этого заявил: в случае приобретения Мексикой российских вертолетов возможны санкции против Мехико со стороны США.

При этом у Мексики давние военные связи с Россией, и мексиканские вооруженные силы используют большой парк российских военных вертолетов, напоминает мексиканское издание.



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