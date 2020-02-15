«Он хочет жить, а не пить»: Светлана Светличная рассказала о самочувствии сына после операции

15.02.2020, 10:30, Разное

Алексей Ивашов, 58-летний сын Светланы Светличной, в январе попал в реанимацию. Наследник звезды, работающий стоматологом, перенес операцию, и теперь, по словам актрисы, ему хочется «жить, а не пить».
Светличная забрала сына из больницы, поскольку ей не понравились «жуткие условия». «Он бы умер там», — отметила знаменитость. После операции, длившейся около четырех часов, актриса решила отблагодарить хирурга, принесла, несмотря на протесты невестки и внучки, «конвертик», но ее выругали.

Кинозвезда очень благодарна медикам, подарившим ее сыну вторую жизнь. Ивашов постепенно восстанавливается уже выходит на свежий воздух прогуляться. Светличная добавила, что теперь у ее наследника появилось желание жить.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.12 / «Вернулась, называется»: упорхнувшая обратно в Испанию Ветлицкая попросила помощи

05.02 / Ведущий Top Gear Джереми Кларксон посоветовал Меган Маркл взять себя в руки

09.01 / Наука: Ленточные черви помогут лечить болезни кишечника у детей

16.12 / Мнение: Эксклюзивное интервью News Front с «Джокером ДНР»

26.12 / Путин и его борьба — В Кремле предложили россиянам потерпеть еще пять лет

19.01 / 30-летие «Черного января»: кто манипулирует фактами о трагедии в Баку

10.01 / Дженнифер Лопес грозит расправа: стриптизерша подала на актрису в суд

11.02 / Наука: Эффективны ли антидепрессанты?

29.01 / Назван способ сохранить управление при блокировке руля и тормозов в машине

05.01 / Принцесса Норвегии Марта-Луиза прервала молчание и прокомментировала самоубийство бывшего мужа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика