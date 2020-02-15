«Он хочет жить, а не пить»: Светлана Светличная рассказала о самочувствии сына после операции

15.02.2020, 10:30, Разное

Алексей Ивашов, 58-летний сын Светланы Светличной, в январе попал в реанимацию. Наследник звезды, работающий стоматологом, перенес операцию, и теперь, по словам актрисы, ему хочется «жить, а не пить».

Светличная забрала сына из больницы, поскольку ей не понравились «жуткие условия». «Он бы умер там», — отметила знаменитость. После операции, длившейся около четырех часов, актриса решила отблагодарить хирурга, принесла, несмотря на протесты невестки и внучки, «конвертик», но ее выругали.

Кинозвезда очень благодарна медикам, подарившим ее сыну вторую жизнь. Ивашов постепенно восстанавливается уже выходит на свежий воздух прогуляться. Светличная добавила, что теперь у ее наследника появилось желание жить.