Президент Литвы: американцы защищают нас от «агрессивной России»

15.02.2020, 10:30, Новости дня

Президент Литвы Гитанас Науседа выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. В своей речи Науседа обосновал необходимость размещения американского воинского контингента в Литве "угрозой безопасности" со стороны России. Присутствие войск США в Балтийском регионе, по мнению президента Литвы, служит "сильным сдерживающим фактором для России".

Науседа настаивает на постоянном обучении сил НАТО совместно с Вооруженными силами Литвы, пишет Sputnik. "Наше географическое положение и геополитическое положение требуют от нас максимально эффективного использования наших ресурсов", — отметил президент.

В настоящее время США разместили в Литве батальон пехоты с усилением из 30 танков Abrams и 25 боевых машин Bradley.

Россия отвергает обвинения в агрессивных планах и всегда подчеркивает миролюбивый характер своей внешней политики.



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