Число жертв COVID-19 превысило 1500 человек, более 67 тысяч заболевших

15.02.2020, 10:24, Новости дня

В Китае от осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19, за сутки скончались 143 человека. Общее число погибших достигло 1526 человек.

Количество подтвержденных случаев заболевания превысило 67 тысяч, в том числе 1923 новых случая заражения 2019-nCoV зафиксированы в провинции Хубэй.

Ранее Китай сказал о переходе на новую методику постановки диагноза. Теперь диагноз начали ставить по результатам компьютерной томографии, не дожидаясь других исследований, что привело к скачку заболеваемости.