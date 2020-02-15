Юлия Ахмедова призналась в употреблении антидепрессантов и визитах к психологу

15.02.2020, 10:21, Разное

Юлия Ахмедова рассказала, что употребляет антидепрессанты и еженедельно посещает психолога. Артистка сатирического жанра не всегда сохраняет хорошее настроение за пределами сцены.
Ахмедова отметила, что пользуется услугами психологов и периодически является пациенткой профильных центров. Знаменитость с юности отличается склонностью к развитию депрессии, ввиду чего не игнорирует помощь профессионалов.

«Побороть депрессию помогают медики. Не скрываю этого совершенно. Страдаю от разных недугов, имею склонность к депрессии и употребляю антидепрессанты, еженедельно бываю у психолога», — отметила артистка.

В октябре 2019-го стало известно, что Ахмедова посетила кризисный центр ради получения помощи со стороны лучших экспертов Москвы. В то время знаменитость не комментировала сообщение, поскольку посчитала проблему крайне личной. Комик убедилась на собственном опыте, как людям сложно побороть депрессию. Артистка считает странным скрывать походы к психологу, поскольку не относится к получению помощи как к чему-то постыдному.



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