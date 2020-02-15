В Украине от «старости» умерла восьмилетняя девочка

15.02.2020, 10:21, Разное

Восьмилетняя жительница Украины умерла от «старости». Девочка страдала редким генетическим заболеванием и не имела шансы на выздоровление.

Маленькая украинка родом из небольшого села Волынской области. Из-за редкой генетической мутации девочка походила на старушку, а ее биологический возраст, по оценке врачей, равнялся 70 годам. Генетическое заболевание, от которого не существует лекарств, привело к тому, что каждый год жизни пациентки соответствовал восьми-девяти годам. В итоге она умерла.

Как отметил главврач детской областной больницы Сергей Ляшенко, в Украине зафиксированы два случая такого заболевания – оба у девочек. В мире известно о ста пациентах с подобным отклонением. Недуг называют синдромом Хатчинсона — Гилфорда или прогиреей. Он характеризуется преждевременным старением организма, превращающим детей в стариков.



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