Баженов: Поправки к Конституции позволят гражданам заступаться за животных и природу

15.02.2020, 10:19, Новости дня

Идея закрепить в Конституции ответственное обращение с животными даст отпор огромному количеству так называемых зоозащитников, получающих финансирование из-за рубежа, сказал газете ВЗГЛЯД журналист Тимофей Баженов. Ранее внесение такой поправки в основной закон поддержал Владимир Путин.

«Эта инициатива необходима российскому законодательству. Большинство людей хорошо относится к животным, но есть негодяи, которые издеваются над животными и портят природу, которая для фауны – дом. До сих пор попытки заступиться за дикую природу носили характер общественной инициативы. И с точки зрения закона, граждане, находящиеся по обе стороны баррикад, примерно равны. Например, потому, что домашние животные, согласно закону, имущество владельца», – сказал журналист, ведущий программы «Как устроен мир» Тимофей Баженов.

Он добавил, что здравомыслящие люди понимают, что у животных есть душа, а природа – это не бесконечный ресурс. «Внесение соответствующих поправок в Основной закон РФ позволит гражданам заступаться за животных и природу, опираясь на Конституцию», – уверен собеседник.

По его словам, сейчас в обществе присутствует огромное количество так называемых зоозащитников, получающих финансирование из-за рубежа. «На самом деле их задача – нагнетание общественной истерии и разбалансировка общества. Цель так называемых экоактивистов и зоозащитников – нанесение вреда промышленности и развитию индустрии в нашей стране», – считает Баженов.

Журналист добавил, что появление соответствующей поправки в Конституции «внесет ясность в этот вопрос, станет понятно, кого или что мы защищаем и от каких действий».

«Таким образом из социальной сферы будут исключены зарубежные наймиты. Соответственно, будут отделены зерна от плевел. Граждане России, имеющие активную социальную позицию в области защиты природы, получат возможность действовать на основании закона, а люди, прикрывающие свои разрушительные действия идеями о защите природы, будут лишены мутной воды, в которой привыкли ловить рыбу», – полагает Баженов.

Он приветствовал то, что «каждый житель РФ сможет лично участвовать в обсуждении поправок к основному закону».

В четверг президент России Владимир Путин назвал хорошей идею закрепить в Конституции ответственное обращение с животными и сохранение природного ресурса. Так он отреагировал на соответствующее предложение спортсмена-паралимпийца Сергея Бурлакова на встрече главы государства с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

«Идея хорошая. Надо подумать, как это прописать и где это сделать. Сама по себе идея охраны природы становится одной из центральных в современном мире вообще и в нашей стране», – сказал Путин.

Как говорил газете ВЗГЛЯД эксперт по экологическим правам Совета по правам человека Илья Блувштейн, принятие соответствующей поправки зафиксирует «многолетние ожидания граждан закрепить нравственный подход в правовой норме высшей конституционной силы».



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