Богдан опубликовал в Facebook валентинку. В комментарии пришли Луценко, Данилюк и другие политики

15.02.2020, 10:06, Новости дня

Бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан 14 февраля разместил в своем Facebook юмористическую картинку в стилистике Дня святого Валентина из издания «Слово і діло».

В подписи сказано: «Меня трудно найти, легко потерять и невозможно забыть».

Первым в комментариях отреагировал бывший генеральный прокурор Юрий Луценко.

Скриншот: Юрій Луценко / Facebook

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко написал: «Мне так грустно без тебя» и поставил смайлик.

Скриншот: Андрей Богдан / Facebook

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк прокомментировал валентинку анекдотом: «Вы знаете как тяжело потерять тещу?! – Знаю. Практически невозможно!»

Скриншот: Андрей Богдан / Facebook

11 февраля президент Владимир Зеленский уволил главу ОП Богдана и назначил вместо него Андрея Ермака. В ОПУ заверили, что смена руководства офиса не повлияет на политический курс государства.