Биатлонистка Слепцова признана виновной в допинговом нарушении

15.02.2020, 10:06, Новости дня

Международный союз биатлонистов принял решение дисквалифицировать олимпийскую чемпионку по биатлону Светлану Слепцову на два года за нарушение антидопинговых правил. Все результаты россиянки с 22 марта 2013 года по конец сезона-2013/14 аннулированы.

Решение о двухлетней дисквалификации вынесли 11 февраля. Она будет отсчитываться с момента оглашения вердикта. Слепоцова признана виновной в использовании запрещенных веществ, сообщает ТАСС.

Напомним, что 33-летняя российская биатлонистка завершила спортивную карьеру в 2017 году.



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