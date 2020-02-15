Супертехнологии не требуются: глава OMV о достройке «Северного потока-2»

15.02.2020, 10:06, Новости дня

Россия сможет найти судно, которое достроит "Северный поток-2", сообщил глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект, Райнер Зеле в интервью агентству Bloomberg. Зеле не смог назвать точные сроки и способ укладки труб, однако готов поспорить, "что судно найдут". К тому же, на этом участке Балтики глубины небольшие и какие-то супертехнологии не требуются, отметил Зеле.

Ранее сообщалось, что "СП-2" достроит трубоукладчик "Академик Черский" после дополнительной подготовки к работам в условиях Балтики. 9 февраля судно покинуло порт Находки на Дальнем Востоке, где стояло с октября, и отправилось в Сингапур. Его прибытие ожидается 22 февраля.

"Северный поток-2" состоит из двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год. Они прокладываются от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Трубопровод проходит через территорию России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии в обход транзитных государств: Украины, Белоруссии, Польши и др.

Германия и Австрия поддерживают российский проект, будучи заинтересованными в надежных поставках топлива. Также за строительство газопровода выступает Норвегия, правительству которой принадлежат 30% акций компании-подрядчика.

 



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