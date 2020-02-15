Гаджеты: Apple создаёт свою антенну 5G для новых iPhone

15.02.2020, 10:04, Разное

Компания Apple создаёт свою антенну 5G-модуля для использования в новых iPhone. В соответствии с данными интернет-источников, такой шаг купертиновцами был предпринят после предполагаемого недовольства дизайном аналога от Qualcomm.

Как пишет источник, якобы осведомлённый о планах Apple, производитель намеревается отказаться от модуля QTM 525. Отмечается, что антенна от Qualcomm не соответствует «изящному дизайну», подготовленному Apple для нового продукта. При этом модемы 5G будут заказываться у Qualcomm. Возможность использования антенн от того же производителя рассматривается как альтернативный план.

При появлении неких сложностей в создании антенного модуля компания Apple имеет возможность запуска сборки iPhone с полным набором частей от Qualcomm. В этом случае смартфон с 5G будет иметь большую толщину. В соответствии с мнением источника, в Apple сегодня желают создавать свои антенны не только по причине соблюдения запланированного дизайна. Компания в целом склонна снижать количество применяемых деталей от сторонних производителей. Предположительно, купкертиновцы достаточно активно создают 5G-модем для новых iPhone, однако данная технология пока не готова в полной мере, ввиду чего будут использованы комплектующие от Qualcomm.