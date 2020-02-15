Гаджеты: Apple создаёт свою антенну 5G для новых iPhone

15.02.2020, 10:04, Разное

Компания Apple создаёт свою антенну 5G-модуля для использования в новых iPhone. В соответствии с данными интернет-источников, такой шаг купертиновцами был предпринят после предполагаемого недовольства дизайном аналога от Qualcomm.
Как пишет источник, якобы осведомлённый о планах Apple, производитель намеревается отказаться от модуля QTM 525. Отмечается, что антенна от Qualcomm не соответствует «изящному дизайну», подготовленному Apple для нового продукта. При этом модемы 5G будут заказываться у Qualcomm. Возможность использования антенн от того же производителя рассматривается как альтернативный план.

При появлении неких сложностей в создании антенного модуля компания Apple имеет возможность запуска сборки iPhone с полным набором частей от Qualcomm. В этом случае смартфон с 5G будет иметь большую толщину. В соответствии с мнением источника, в Apple сегодня желают создавать свои антенны не только по причине соблюдения запланированного дизайна. Компания в целом склонна снижать количество применяемых деталей от сторонних производителей. Предположительно, купкертиновцы достаточно активно создают 5G-модем для новых iPhone, однако данная технология пока не готова в полной мере, ввиду чего будут использованы комплектующие от Qualcomm.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.01 / Володин выразил надежду на эффективную работу правительства

08.12 / Владимира Епифанцева заставили сдать ДНК-тест в студии «Пусть говорят»

22.01 / Личное: Как будто черт из табакерки выпрыгнул

12.12 / Курс рубля уверенно держит планку

07.02 / Церемония прощания с погибшим в авиакатастрофе Коби Брайантом пройдёт 24 февраля

07.02 / Мнение: Саракиб окружен

22.12 / «Дома будет скандал»: возлюбленная Тимати оказалась в компании другого

28.01 / Наука: Друзья могут оценить продолжительность жизни человека

28.01 / Вячеслав Моше Кантор: «Антисемитизм приведет к тому, что в Европе не останется евреев»

08.02 / Актриса Татьяна Чердынцева на съёмках «Ученицы Мессинга» познакомилась с будущим супругом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика