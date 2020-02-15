«Денег всегда не хватает»: Валентина Талызина не назвала сумму своей пенсии

15.02.2020, 10:04, Разное

Валентина Талызина не назвала сумму своей пенсии. Сложно жить было во все времена, считает 85-летняя известная артистка.
Ни при «сегодняшних миллиардерах», «ни при коммунистах» не принимался закон, согласно которому деятели искусства получали бы проценты от показа фильмов с их участием. Только в этом случае Талызина с её фильмографией в 115 картин «жила бы более прилично». «Но это наша жизнь», — подводит итог рассуждений любимая многими зрителями исполнительница.

О материальных трудностях, с которыми сталкивается человек после выхода на пенсию, в последнее время говорят многие артисты. При этом они с благодарностью упоминают о надбавках от мэра Москвы Сергея Собянина за звание.

Например, у Станислава Садальского дополнительные начисления больше той суммы, которую он получает от государства. Наличие звания позволяет надеяться на то, что заслуженный отдых будет проходить в более комфортных условиях. Нынешнее поколение представителей искусства призывают подумать о неизбежной старости, а также позаботиться о своем благосостоянии уже сейчас.



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