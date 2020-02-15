ФСБ пресекла деятельность крупной нарколаборатории в Крыму

15.02.2020, 9:51, Новости дня

Сотрудниками ФСБ пресечена деятельность крупной лаборатории по производству наркотических средств синтетического происхождения, задержаны подозреваемые в организации ее работы, сообщила пресс-служба управления ведомства по республике Крым и Севастополю.

В ведомстве сообщили, что «сотрудниками управления ФСБ пресечена деятельность крупной нарколаборатории по производству наркотических средств синтетического происхождения», передает РИА «Новости».

Подозреваемых задержали, в данный момент «решается вопрос об избрании им меры пресечения».

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Производство наркотических средств группой лиц в особо крупном размере»). Санкция этой статьи предусматривает наказание до пожизненного лишения свободы.

Лабораторию в арендованном частном доме в Симферополе для производства наркотического средства организовали два 23 и 24-летних жителя города. Наркотики, по данным правоохранителей, распространялись на территории Крыма, Севастополя и Краснодарского края через так называемые закладки.

В ходе оперативных мероприятий в доме, где была организована лаборатория, а также на специальном складе в Белогорском районе обнаружили и изъяли более 16 килограммов наркотического средства и более 700 литров прекурсоров для его изготовления. В помещении обнаружено оборудование.

Следствие и оперативные мероприятия по делу продолжаются.

Между тем в опубликованном МВД проекте Стратегии государственной антинаркотической политики до 2030 года указывается, что удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступлений в РФ оценивается примерно в 10%.

Отмечается и тенденция снижения удельного веса молодежи в общем числе лиц, осужденных за совершение наркопреступлений.

«Ежегодно правоохранительными органами выявляется порядка 200 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков», – говорится в документе.

Ранее крупную нарколабораторию ликвидировали под Хабаровском.



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