Диетологи советуют поднимать настроение едой

15.02.2020, 9:47, Разное

Диетологи считают, что употребление некоторых продуктов питания может поднять настроение человека. Яркие краски на обеденном столе избавляют от депрессии, утверждают специалисты.
Улучшить психологическое состояние помогает включение в рацион жирной рыбы. Наличие в её составе Омега-3 стимулирует выработку так называемых гормонов счастья — серотонина и дофамина. Яйца, орехи и бобовые богаты аминокислотами, среди которых триптофан, участвующий не только в обмене белка, но и положительно влияющий на состояние нервной системы и улучшающий качество сна. Фолиевая кислота в шпинате и брокколи, поднимая настроение, поддерживает бодрость организма.

Важным моментом, на который следует обратить внимание, когда за окном пасмурно, под ногами грязные лужи, а на душе тоскливо, является яркий интерьер в квартире и присутствие красочных натюрмортов на столе. Это может быть ваза с румяными яблоками или солнечными апельсинами, запеченная тыква, салат из моркови и другая еда, повышающая настроение.



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