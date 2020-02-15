Ученые объяснили, в чем опасность ароматических свечей

15.02.2020, 9:47, Разное

Американские исследователи выяснили, что ароматические свечи могут причинять вред здоровью. Опасность несут пары, исходящие при горении.

Продукты сгорания могут быть почти такими же токсичными, как и сигаретный дым. Во многом виноваты сами люди, когда при использовании арома-свечей закрывают все окна, чтобы запах сандала или ванили заполнил весь дом. Кроме того, «ароматерапия» чаще всего осуществляется в спальне. Эксперты предупреждают, что проводить ночь в душной комнате опасно. При высокой концентрации в воздухе вредных веществ могут пострадать органы дыхания, повышается риск развития астмы, а также возможно появление экземы.

Американские исследователи советуют использовать для ароматерапии свечи из пчелиного воска и сои, которые редко провоцируют появление проблем со здоровьем. Аналоги, изготовленные из парафина, могут содержать опасные органические соединения.