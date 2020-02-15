Эндокринологи назвали ключевые признаки нарушения гормонального баланса у женщин

15.02.2020, 9:30, Разное

Эндокринологи описали основные признаки нарушения гормонального баланса. Женщинам при их появлении стоит обратиться к специалисту для получения консультации.

Открывают список резкие перепады настроения. Довольно часто по причине колебаний гормонального баланса у женщин изменение эмоций происходит достаточно быстро. Зачастую дело касается агрессии и проявления злости. В то же время проблемным можно считать лишь частое появление данного симптома. Вторым в перечне отмечен растущий аппетит. Женщины едят больше при появлении проблем в гормональном равновесии организма. Это вызывает повышение массы тела, однако в отдельных случаях лишние килограммы могут возникнуть без увеличения объема рациона, что также является одним из признаков потенциальных проблем.

Негативным фактором является уменьшение либидо. Гормоны несут ответственность за половое влечение, поэтому нарушение баланса приводит к отклонению от нормального состояния. Женщины в случае отказа от секса могут говорить о плохом самочувствии, однако причина может заключаться именно в нарушении гормонального фона. Еще одним признаком проблем эндокринологи называют проблемы со сном. В случае отсутствия заметных причин для этого, стоит обратиться к специалистам за консультацией. Завершает список симптомов хроническая усталость.