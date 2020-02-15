На Мюнхенской конференции обсудят подготовку к новому нормандскому саммиту – глава МИД Германии

15.02.2020, 9:30, Новости дня

В ходе Мюнхенской конференции по безопасности пройдут консультации представителей Германии, Франции, России и Украины, чтобы заложить основы новой встречи в нормандском формате, которая намечена в Берлине. Об этом в своем выступлении на конференции 14 февраля сообщил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Текст его речи приводит сайт министерства.

«Германия с Францией работают много лет над поиском мирного решения для Украины. В последние несколько месяцев мы оживили минский процесс, в том числе с помощью нового украинского президента [Владимира] Зеленского. То, что войска были разведены, а заключенные обменены, может быть только первым шагом», – отметил Маас.

Однако подходы, которые «обещают стабильность и мир в долгосрочной перспективе» пока не найдены участниками «Нормандской четверки», признал глава МИД.

«Ключевой вопрос в этом и многих других конфликтах – все ли стороны готовы оставить позади логику геополитических сфер влияния и вместо этого работать с нами над архитектурой европейской безопасности, основанной на международном праве?» – задался вопросом выступающий.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Первый с 2016 года саммит лидеров «Нормандской четверки» состоялся в Париже 9 декабря. В итоговом коммюнике указано, что стороны, в частности, договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле «всех на всех» до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Дата следующего саммита «Нормандской четверки» пока не известна, но стороны анонсировали новую встречу через четыре месяца.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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