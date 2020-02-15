Милла Йовович рассказала о дне со средней дочерью Дэшиэл

15.02.2020, 9:30, Разное

Милла Йовович пояснила о дне, проведенном вместе со средней дочерью Дэшиэл. Трудностями многодетной матери актриса поделилась в Instagram.

Отсутствие в течение полутора недель мамы, появление в семье малышки Ошин, и её болезнь, требующая постоянного внимания, — все это сказалось на чувствах старших дочерей знаменитости, особенно на 4-летней Дэшиэл. Поклонницы понимают чувство вины, которое испытывает Милла Йовович. Она боится, что девочки почувствуют себя брошенными и станут ревновать. Загруженность актрисы в этот период настолько велика, что со временем будет даже тяжело представить себе, как она находила силы, чтобы помочь старшей Эвер с учебой, поиграть со средней Дэшиэл, но при этом неотлучно находиться рядом с младшей Ошин.

Несмотря на страшную усталость и эмоциональную подавленность из-за переживаний по поводу здоровья новорожденной, любящая мать смогла уделить максимум внимания Дэшиэл, поиграв с ней в игры и посмотрев вместе шоу. Все образуется, утешают Миллу Йовович растроганные фанатки, быт наладится, старшие дочери привыкнут и станут помогать маме, как это часто случается в семьях, где много детей.