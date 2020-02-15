Милла Йовович рассказала о дне со средней дочерью Дэшиэл

15.02.2020, 9:30, Разное

Милла Йовович пояснила о дне, проведенном вместе со средней дочерью Дэшиэл. Трудностями многодетной матери актриса поделилась в Instagram.
Отсутствие в течение полутора недель мамы, появление в семье малышки Ошин, и её болезнь, требующая постоянного внимания, — все это сказалось на чувствах старших дочерей знаменитости, особенно на 4-летней Дэшиэл. Поклонницы понимают чувство вины, которое испытывает Милла Йовович. Она боится, что девочки почувствуют себя брошенными и станут ревновать. Загруженность актрисы в этот период настолько велика, что со временем будет даже тяжело представить себе, как она находила силы, чтобы помочь старшей Эвер с учебой, поиграть со средней Дэшиэл, но при этом неотлучно находиться рядом с младшей Ошин.

Несмотря на страшную усталость и эмоциональную подавленность из-за переживаний по поводу здоровья новорожденной, любящая мать смогла уделить максимум внимания Дэшиэл, поиграв с ней в игры и посмотрев вместе шоу. Все образуется, утешают Миллу Йовович растроганные фанатки, быт наладится, старшие дочери привыкнут и станут помогать маме, как это часто случается в семьях, где много детей.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.12 / Мнение: Оптимизация офисного времени

17.01 / Николаев назвал 3 негативно повлиявших на их судьбу с Пугачевой песни

19.01 / Ожидающая 4-го ребенка Оксана Самойлова дала советы будущим матерям

11.12 / Разин закидал камнями Шатунова и Малахова

29.12 / Эксперты опубликовали ТОП-5 лучших недорогих автомобилей для удовольствия

08.02 / Музыкант Юрий Лоза назвал размер своей пенсии

24.12 / «Ни на что не намекаю»: Цимбалюк предупредил Путина о роковой расплате за Крымский мост

17.01 / Сюткин мечтает о втором ребенке от молодой жены

17.01 / Умер сын создателя миров Средиземья 95-летний Кристофер Толкин

23.01 / Названы самые невостребованные автомобили в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика