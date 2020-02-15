«Не раз обжигался»: Никас Сафронов не доверяет отечественным банкам и хранит сбережения в иностранных

15.02.2020, 9:30, Разное

Известный художник Никас Сафронов не считает себя транжирой, хотя много денег отдает на благотворительность. Живописец признался, его сбережения хранятся в иностранных банках, поскольку на отечественных он «не раз обжигался».
Сафронов курирует художественное училище им. Грекова в Ростове, где он учился живописи, оказывает финансовую помощь родственникам, около $30 000 в год вносит на благотворительные цели. Тратить деньги впустую знаменитость не привык и не может назвать себя транжирой. У него есть сбережения, хранящиеся в зарубежных банках. Кроме того, известный живописец имеет недвижимость, он страхует свое здоровье, жизнь, машину и квартиру.

Сафронов не скрывает, он пользуется услугами иностранных финансовых учреждений. Художник объяснил свой выбор тем, что на российских банках ему довелось «не раз обжечься». У него пропали $60 000, которые он положил на счет одной из кредитных организаций в 1998 году. Банк разорился, отметил Сафронов, а деньги ему никто так и не вернул. Теперь знаменитость опасается подобных учреждений.



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