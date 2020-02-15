Алиса Френдлих не жалуется на пенсию и откладывает ее на отпуск

15.02.2020, 9:21, Разное

Известная актриса Алиса Фрейндлих заявила, что каждый месяц получает неплохие деньги, поэтому на пенсию не жалуется. Звезда «Служебного романа» откладывает государственное пособие на книжку, а затем тратит на отпуск.
Однако точную сумму выплат из ПФР Фрейндлих называть отказалась. 85-летняя актриса только отметила, что у нее как у блокадницы «нормальная пенсия». Знаменитость еще и считается почетным гражданином, поэтому государственное пособие у нее удваивается. Всю пенсию легендарная кинозвезда откладывает на отдых.

Напомним, Фрейндлих – уроженка Ленинграда. Актриса родилась в 1934 году, а в 1941-м стала первоклассницей школы под номером 239, находившейся в центре города. Во время Великой отечественной войны именно данную часть Северной столицы немцы подвергали массированным обстрелам. Вскоре жители Ленинграда оказались в блокаде.



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