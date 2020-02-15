Вместе с Nokia 10 выйдет первый кнопочный телефон с Android

15.02.2020, 9:21, Разное

Компания Nokia готовится к выпуску смартфона с лаконичным названием 10, а также собирает первый кнопочный телефон, оснащённый Android. После вспышки коронавируса в КНР множество производителей электроники оказались вынуждены отменить свои анонсы девайсов.
Положение несколько обострилось после сообщений об отмене выставки MWC 2020, которая была запланирована на конец февраля и должна была пройти в Барселоне. Компания HMD Global являлась одним из производителей, готовившихся показать новинки на MWC, но теперь презентация перенесена на более поздний срок.

По имеющимся данным, компания намеревалась показать умные часы, смартфон Nokia 10, а также первый кнопочный телефон с оболочкой Android. После отмены технологической выставки HMD Global задумалась о создании альтернативного мероприятия для проведении презентации своих новых продуктов. Сотрудники компании-производителя сообщают, что детали о грядущем мероприятии появятся в самом скором времени.



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