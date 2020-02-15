В Северной Осетии в «разборках» с применением гранаты погиб один человек

15.02.2020, 9:21, Разное

«Разборки» двух враждующих группировок в Северной Осетии завершились подрывом гранаты. В результате – один погибший и один серьезно раненный.

Молодые люди сошлись на окраине села Црау, пытаясь решить спорные вопросы. Когда разговора не получилось, участники встречи задействовали оружие. Один из них бросил в сторону оппонентов гранату. В итоге, один человек погиб на месте, а его товарищ госпитализирован — состояние оценивается как крайне тяжелое.

Остальные участники «разборки» после подрыва гранаты сбежали. Правоохранители объявили в розыск четырех человек и уже вычислили машины, на которых они могли уехать. Полиция принимает меры для скорейшего задержания подозреваемых. По информации телеграмм-канала 112, в результате перестрелки жители села не пострадали, поскольку она произошла на окраине населенного пункта.