NBC дал советы, как не попасться на фейки про коронавирус

15.02.2020, 9:21, Новости дня

По мере расползания коронавируса по планете люди столкнулись с ещё одной бедой — инфодемией, то есть быстрым распространением фейков и теорий заговора об этой болезни, передаёт NBC. Корреспондент Брэнди Задрозны даёт советы, как не стать жертвой ложной информации.

БРЭНДИ ЗАДРОЗНЫ, корреспондент NBC News: Коронавирус продолжает расходиться по планете. В США уже зафиксировано 15 подтверждённых случаев. И он продолжает распространяться по Китаю и остальному миру. Но по мере его распространения мы столкнулись с тем, что врачи и исследователи называют инфодемией.



Вы, вероятно, слышали множество теорий заговора о коронавирусе от тех, кто нагоняет туман в Instagram и TikTok ради большего числа подписчиков, или от действующих сенаторов, таких как Том Коттон, которые утверждают, что коронавирус может быть неким коварным планом со стороны Китая, или от тех, кто говорит, что вирус появился из-за людей, которые ели летучих мышей. Теории заговора распространяют люди, которые хотят заставить вас бояться правительства, органов власти и которые во многих случаях пытаются продать вам некий продукт.



То, что люди верят в эти фальсификации и теории заговора, приводит к очень масштабным последствиям. Это может привести к повальному страху и к демонизации людей. В настоящее время китайские кварталы пусты, поскольку все в некотором роде напуганы. Это также может привести к определённым последствиям для здоровья, поскольку люди принимают добавки и употребляют неодобренную продукцию, чтобы как-нибудь защититься от этого вируса.



Кроме того, это может привести к общему недоверию к медучреждениям и властям. И мы видим, как это может произойти, на примере гриппа, который прямо сейчас представляет для американских граждан гораздо большую опасность, чем коронавирус. Вакцинацию от гриппа проходят лишь половина из нас, из-за этого погибают тысячи людей.



Так, куда можно обратиться за надёжной информацией по такому важному вопросу, как коронавирус. Вы можете ознакомиться с данными Всемирной организации здравоохранения и Центра по контролю и профилактики заболеваний США. У обоих отличные сайты, на которых можно найти разоблачение мифов. Вы также можете черпать информацию из зарекомендовавших себя новостных изданий, таких как The New York Times, The Washington Post, nbcnews.com.



Главное — не стоит доверять новостям на Facebook, Twitter и YouTube и не стоит верить всему, что говорят в интернете.

Дата выхода в эфир 13 февраля 2020 года.