Президент Литвы рассказал о помощи США и НАТО против России

15.02.2020, 9:19, Новости дня

США и другие страны-члены НАТО помогают Литве эффективно «сдерживать» Россию, сообщил президент прибалтийской республики Гитанас Науседа на Мюнхенской конференции по безопасности.

Науседа указал, что он не видит «эффективного сдерживания» якобы исходящей от РФ «угрозы» без участия Соединенных Штатов, передает «Sputnik Литва» со ссылкой на администрацию главы государства.

«Наше географическое положение и геополитическое положение требуют от нас максимально эффективного использования наших ресурсов», – добавил он.

Президент также заявил, что считает необходимой максимальную подготовку сил Североатлантического альянса в Литве.

Кроме того, Науседа указал на важность постоянного обучения и участия в совместных с ВС Литвы маневрах контингента НАТО.

Ранее посол РФ в Литве Александр Удальцов заявил, что позитивных подвижек в отношениях Москвы и Вильнюса не ппроисходит, так как новый президент Гитанас Науседа пошел по пути его предшественницы.