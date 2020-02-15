Число жертв коронавируса в Китае достигло 1523

15.02.2020, 9:18, Новости дня

С начала эпидемии заболевания, вызываемого коронавирусом 2019-nCoV, в Китае умерло 1523 человека. Об этом 15 февраля сообщил Национальный комитет по здравоохранению КНР.

За минувшие сутки зарегистрировано 143 летальных исхода, из них 139 – в провинции Хубэй.

Заражение новым вирусом диагностировано еще у 2641 человека. Всего зафиксировано 56 873 подтвержденных случая (из которых 11 053 – тяжелые).

14 февраля 1373 пациента были выписаны из больниц после полного выздоровления, добавили в комитете.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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