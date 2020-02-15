Глава МИД Ирана заявил, что к черным ящикам сбитого самолета МАУ «никто не прикасается»

15.02.2020, 9:18, Новости дня

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил о невозможности расшифровать черные ящики Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» без участия западных экспертов, но при этом подтвердил, что его страна не собирается передавать самописцы какой-либо другой стране. Об этом Зариф заявил в интервью, которое дал 14 февраля в Мюнхене американскому телеканалу NBC News.

Министр отметил, что согласно нормам международного воздушного права Иран имеет право возглавить расследование причин падения авиалайнера. Но необходимого программного обеспечения для изъятия данных черных ящиков в стране нет. По словам Зарифа, Тегеран обращался за помощью к Соединенным Штатам, но получил ничем не мотивированный отказ.

Журналист спросил главу иранского МИД, что сейчас происходит с самописцами. Тот ответил, что они «просто лежат» и к ним «никто не прикоснется без присутствия всех заинтересованных сторон».

Пассажирский самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», следовавший рейсом PS752 Тегеран – Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.

Изначально власти Ирана настаивали на технической неисправности или несчастном случае как главной причине крушения, однако 11 января Генштаб вооруженных сил Ирана признал, что самолет МАУ был сбит иранскими военными. В ведомстве утверждали, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и «по форме и высоте полета напоминал вражеский объект».

20 января в официальном отчете Иран признал, что две ракеты «Тор-М1» класса «земля – воздух» были выпущены по воздушному судну через три минуты после его вылета из аэропорта Имам Хомейни.

В Иране сначала предполагали, что черные ящики сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию. 18 января глава иранской комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации страны Хасан Резаифар заявил, что Иран отправит в Украину черные ящики с самолета МАУ. 19 января Резаифар опроверг свое же утверждение, сообщив, что специалисты попытаются расшифровать черные ящики в Иране.

Иран обратился за помощью к Национальному бюро безопасности на транспорте США и французскому Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации, однако эти ведомства отказались прислать в Тегеран оборудование для декодирования.

23 января секретарь СНБО Украины Алексей Данилов встретился с иранским уполномоченным по расследованию катастрофы и заявил, что Украина готова обеспечить исследование самописцев.

Телеканал «1+1» 2 февраля опубликовал расшифровку переговоров диспетчерской вышки аэропорта Тегерана и пилота иранской авиакомпании Iran Aseman Airlines. Как следует из расшифровки, рейс EP3768 Шираз – Тегеран выполнял посадку около 6.20 8 января, почти одновременно со взлетом украинского борта. Пилот иранского самолета сообщил диспетчеру, что видел след от полета ракеты, а затем взрыв в воздухе.

3 февраля Резаифар заявил, что из-за утечки данных в украинские СМИ Иран больше не станет делиться с Украиной информацией о ходе расследования. 4 февраля Украина, Канада, Афганистан, Великобритания и Швеция потребовали от Ирана передатьчерные ящики сбитого Boeing.