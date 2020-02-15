Четвертый этап конкурса «Самые стильные в России 2020»: Богемный шик

15.02.2020, 9:18, Разное

Каждую неделю мы публикуем фотографии и имена претендентов на звание «Самые стильные в России 2020» в следующих номинациях: «Классика», «Casual», «Богемный шик», «Самая стильная пара» и других. Победителя в каждой номинации определяют читатели, голосуя за кандидатов с помощью sms-сообщений (HELLO, пробел, номер участника конкурса, который можно найти в новом номере журнала) на номер 5577 или формы на сайте, размещенной ниже.

Сегодня мы представляем образы звезд в категории «Богемный шик». Эти героини предпочитают неординарные, фантазийные наряды, которыми и привлекли наше внимание в этот раз. Итак, за звание «Самая стильная» в представленной номинации борются: Надежда Михалкова, словно облитая золотом в асимметричном платье Simona Rocha и дополнившая образ уже золотом настоящим — от Mercury; выбравшая украшения этого же бренда Вера Брежнева в наряде с умопомрачительным верхом от Arut MSCW; Юлианна Караулова — девушка, явно сошедшая с холста Dior; еще одна golden lady — Наталья Османн, скрепившая массивной цепью Pomellato ослепительный каскад от бренда Kajmanovich; следующая рекомендациям института Pantone Виктория Толстоганова в classic blue, но не в классическом исполнении Edem Couture; и наконец Светлана Ходченкова, в этот раз выгулявшая змейку Bvlgari на «чешуе» сложного оттенка желтой гаммы работы Alexander Terekhov.

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опросЧей образ лучше? Четвертый этап конкурса "Самые стильные в России-2020": Богемный шикНадежда МихалковаВера БрежневаЮлианна КарауловаНаталья ОсманнВиктория ТолстогановаСветлана Ходченкова